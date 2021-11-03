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Kütahya'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Kütahya’da polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, 66 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 180 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 3 adet gümrük kaçağı yabancı bandrollü içki ele geçirildi.

Kütahya'da polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, 66 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 180 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 3 adet gümrük kaçağı yabancı bandrollü içki ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, V. T. K. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan aramada, 66 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 180 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 3 adet gümrük kaçağı yabancı bandrollü içki ele geçirildi


Gözaltına alınan işyeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.(EFE-)

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