Kütahya'da kaçak silah operasyonu

Kütahya'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ağaçköy Köyü'nde ikamet eden B.T (36 ) isimli şahsın kendisine ait torna atölyesinde kurusıkı olarak tabir edilen tabancalara namlu açarak satışını yapmak suretiyle silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın evi ile işyeri ve aracında yapılan aramada, 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 8 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tüfek dürbünü ve 1 adet tüfek susturucu ele geçirildi.

Şüpheli B.T. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.