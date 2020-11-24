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Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 6 işyerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 45 kilo kıyılmış tütün ve 60 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 6 işyerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 45 kilo kıyılmış tütün ve 60 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren 6 işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, toplam 45 kilo kıyılmış tütün ve 60 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan M. Y., K. A., N. E., C. S., E. C. ve M. C. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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