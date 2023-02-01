Kütahya'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'da polis ekiplerince 4 iş yeri, 2 ikamet, 1 araç ve 1 depoya düzenlenen operasyon sonucu, 20 bin 60 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron,10,5 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet elektronik sigara ve 29 adet bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarların değerlendirilmesi neticesinde alınan mahkeme kararına istinaden, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 1 iş yerinde ve iş yeri sahibine ait 1 araçta, Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan 1 iş yerinde, Ziraat Mahallesi'nde bulunan 1 iş yerinde ve işletmeciye ait Osmangazi Mahallesindeki 1 ikamette, Zafertepe Mahallesinde 1 iş yerinde, iş yerine ait depoda ve işletmecinin aynı binada bulunan ikametinde olmak üzere, toplamda 4 iş yeri, 2 ikamet, 1 araç ve 1 depoda yapılan arama sonucunda, 20 bin 60 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron,10,5 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet elektronik sigara ve 29 adet bandrolsüz pipo tütünü, 2 kutu içerisinde toplam 48 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Yetkililer, 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldığını belirttiler.