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Kütahya'da kaçak tütün ve bandrosüz makaron ele geçirildi

Kütahya’da jandarma ekiplerince bir evde ve araçta yapılan aramada 14 bin adet bandrosüz makaron ve 5 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Kütahya'da jandarma ekiplerince bir evde ve araçta yapılan aramada 14 bin adet bandrosüz makaron ve 5 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.U. isimli şahsın, araç ile temin ettiği bandrolüz makaronları Soğukçeşme Köyünde bulunan evine getirip, içi tütün doldurulmuş makaron(sigara) satışı yaparak haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı.


Şahsın kullanmış olduğu araç ekipler tarafından Ilıca Soğukçeşme Köyü mevkiinde durduruldu. Araçta, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 70 Karton (200'lük kutularda) toplam 14 bin adet bandrosüz makaron, 5 kilo kıyılmış açık tütün ve 5 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ö.U. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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