İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da kaçak tütün ve sigaraya geçit yok

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Alipaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, adli mercilerden alınan karar doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin adet, içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İşyerinin işletmecisi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.