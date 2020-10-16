Kütahya'da kaçak tütün ve sigaraya geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Alipaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, adli mercilerden alınan karar doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin adet, içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İşyerinin işletmecisi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yasal işlem yapıldı.