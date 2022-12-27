Kütahya'da KADES'le 547 şiddet olayı engellendi

Vali Ali Çelik, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'na başkanlık etti. Yılın son toplantısında Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda kurumların 2022 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

KADES uygulamasına 2022 yılında bin 71 ihbar geldiğini açıklayan Vali Ali Çelik, ihbarların tamamına gidildiğini, 524 ihbarın asılsız çıktığını söyledi. 547 kadının muhtemel bir şiddet ve can kaybının KADES sayesinde engellendiğine dikkat çeken Vali Çelik, “Şiddetle mesafeyi bir tuşa indiren, dünyanın örnek aldığı KADES uygulamasının tanıtımı, yaygınlaşması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Vali Çelik, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin takibi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulaması çerçevesinde Kütahya'da 6 vakanın takibinin sürdüğünü belirtti.

Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelenin sağlanması için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve İl Müftülüğünce 129 eğitim düzenlendiğini belirten Vali Çelik, eğitimlerde 127 bin 275 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Şiddetin önlenmesinde küçük yaşta farkındalığın oluşmasının önemine de değinen Vali Çelik, okul öncesinden başlayarak her yaş grubuna uygun eğitim planlamasıyla 30 anaokulu, 124 ilkokul, 105 ortaokul, 66 lisede 6 bin 802 öğrenciyle eğitim ve farkındalık çalışmaları yapıldığını kaydetti.