Kütahya'da kadın cesedi bulundu

Kütahya'nın Sekiören köyünde bir kadının şüpheli ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarmaya bir kişiye ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan inceleme, parçalanmış olduğu iddia edilen cesedin 69 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü iddiası üzerine köydeki 9 sahipsiz köpek iğneyle bayıltılarak Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma, Akçay'ın ölüm nedeniyle alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.