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Kütahya'da kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşturuluyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında kadın çiftçileri tarımsal yeniliklerle buluşturuyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 Yılı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında, tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı dahilinde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kütahya'da ilk defa uygulanacak ve 3 yıl sürecek "Kadın Elinden Safran" adlı proje hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda Merkez İlçe Çubukiçi Köyü ve Simav ilçesi Yeniköy'de iki kadın çiftçinin katılımıyla Demonstrasyon ile Safran yetiştiriciliği denenerek tanıtımının yapılması sağlanacak.

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