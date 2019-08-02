İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da kaldırım yenileme çalışmaları

Kütahya Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, şehrimizde yer alan cadde ve sokakları daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şehrimiz genelinde deforme olan kaldırım kalmaması adına hummalı biçimde çalışmaya devam ediyor.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Fen İşleri personelinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 30 Ağustos Mahallesi Şeyh Bekir Efendi Sokak ve Cem Sultan Sokakta deforme olan kaldırım taşlarını sökülüp, yeni kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı. Dumlupınar Mahallesinde bulunan Kervansaray Caddesinde ise kaldırım çalışmaları hızla sürüyor. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yoncalı Mahallesi mezarlık mevkiinde de kilit taşı döşeme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.