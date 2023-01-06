Kütahya'da kale kapısı tamam

Kütahya Belediyesi'nin restorasyonunu yaptığı Kütahya Kalesi'ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı'na çıkan yolda yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kütahya Belediyesi, şehrin simgesi Kütahya Kalesi'ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı'nın restorasyonunun tamamlanmasının ardından bölgenin ihya edilmesini sağlayacak Kütahya Kalesi ve Ulu Cami Arkası Kültür Yolu Projesi çerçevesinde Büyük Hisar Sokağı'nın yol düzenleme çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kale Kapısı ve Beden Duvarı'nı vatandaşların daha rahat görebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan yol çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Ayrıca, eserleri görmek isteyen ziyaretçiler için seyir terası, aydınlatma, dinlenme alanları ve ihtiyaçların karşılanacağı sosyal donatı alanları da yapılıyor.