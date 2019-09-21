Kütahya'da 'Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi' teslim töreni

Kütahya'da Kalite Takip Sisteminde (KTS) başarılı okulların müdürlerine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce gönderilen "Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi", ayrıca İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile başarı belgesi alan Okul Müdürlerine hediye takdim edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ekim, Kasım, Aralık, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 6 ay uygulanan İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi Projesi Başarı Belgesi teslim töreni yapıldı.

İmam Hatip Okulları tarafından yapılan çalışmalar, eğitim ortamları ve fiziki imkânlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri, akademik gelişme ve üniversiteye hazırlık, mesleki gelişim (öğrenci), değerler eğitimi, bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler, okul tarafından gerçekleştirilen ve özgün uygulama/proje alanı, izleme ve değerlendirme alanlarında Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce oluşturulan KTS komisyonlarınca değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde Kütahya'da ilk 5'e giren okullar, Kalite Takip Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Ödül töreninde Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Çavdarhisar İlçe Millî Eğitim Müdürü Ginyas Kaya ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak hazır bulundu.

Müdür Başyiğit, KTS çalışmalarında emeği geçen tüm imam hatip okulu müdür, öğretmen ve diğer personeline teşekkür etti.