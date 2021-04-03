Kütahya'da kalp ameliyatında sıra dışı yöntem

T. isimli hastanın kalbinde tespit edilen kitle, hastanın kalbini durdurmadan başarıyla çıkartıldı.

KSBÜ Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi başkanlığında pandemi döneminde de başarılı ameliyatlarına devam ediyor. Son olarak bir hastanın kalp içindeki 2x3 santimetre büyüklüğündeki kitle, kalp durdurulmadan çıkartıldı.

“Kitle çıkartılmasaydı ani ölüme yol açacaktı”

Başarılı geçen operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan KSBÜ Kalp ve Damar Cerrahisi AD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Kardiyolog Dr. Fatih Kahraman tarafından teşhis edilen kitlenin çıkartılmaması durumunda, ani ölümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ameliyatın klasik bir yöntemle yapılmadığını belirten Prof. Dr. Çekirdekçi, “42 yaşındaki hastamız ateş yüksekliği ve halsizlik şikayetleri ile bize başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, kirli kanın toplandığı kalbinin sağ kulakçığında 2x3 santimetre boyutlarında, kalbin kasılması ile hareket eden, kopması halinde ani ölüme neden olacağı bilinen bir kitle saptandı. Hastamızı acil şartlarda Doç. Dr. Ali İhsan Parlar ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Erkul'la birlikte ameliyata aldık. Hastamız 1,5 yıl önce kalbindeki doğumsal delik nedeniyle açık kalp ameliyatı olmuştu. Geçirilmiş kalp ameliyatına bağlı yapışıklıklar nedeniyle, kalbe sağ göğüs boşluğundan ulaşmanın hızlı ve güvenli olacağına karar verdik. Kalp-akciğer pompa sistemi desteğinde ama kalbi durdurmadan sağ kulakçığı açarak kitleyi çıkardık. Bu operasyonda Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı liderliğindeki anestezi ekibinin dikkat ve desteği işimizi kolaylaştırdı. Ameliyat sonrası hastanın yoğun bakım ve servisteki takibi sorunsuz şekilde tamamlandı. Hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” dedi.