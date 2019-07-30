Kütahya'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Kütahya'da kamyonun yaya geçidinde yol veren otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 4'üncü kilometresindeki cezaevi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine giden İsmail Bağcı yönetimindeki 11 AL 699 plakalı otomobil, yaya geçidinde yavaşladı. Aracın yavaşlamasıyla Süleyman Başpınar idaresindeki 16 NT 412 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon araca arkadan çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta bulunan sürücü İsmail Bağcı, Nazmiye Bağcı, Yusuf İbrahim Scholz ve Ayşe Bağcı Scholz yaralandı. Yararlılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre tek şerit halinde ilerlerken, Karayollarına bağlı ekipler yolda temizleme yaptı. Kazaya karışan ve kullanılamaz durama gelen otomobil ise çekici ile yoldan çekildi.