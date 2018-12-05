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Kütahya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Kütahya’da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Osman Torun yönetimindeki 07 AAT 957 plakalı sebze yüklü kamyon, Kütahya-Eskişehir karayolunun 22. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.


Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Ürkmez olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Torun ise olaydan yara almadan kurtuldu.


Ürkmez'in cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Kaza yapan kamyonun Antalya'dan Sakarya'ya sebze taşıdığı öğrenildi. (EFE)

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