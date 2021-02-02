İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da kanalizasyon hattı çalışmaları

Kütahya’da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarındaki kanalizasyon hat yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarındaki kanalizasyon hat yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri Hacı Azizler Mahallesi Villalar Bölgesi, Fuatpaşa Sanayi bölgesi ve Zafertepe Mahallesi'nde yeni yerleşim alanların kanalizasyon hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda alt yapısı güçlenmiş mahalleler oluşturulurken, yeni yerleşim alanlarında da alt yapı sorunları başlamadan çözüme kavuşmuş oluyor. Mahallelerde yapılan çalışmaların bu hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.