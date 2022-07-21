Kütahya'da kanalizasyon problemine köklü çözüm

Projede terfilerin konumlandırılacağı yerlerin kot hesaplamaları, kapasite ihtiyacı, pompa basma yükseklikleri, terfi istasyonunun tasarımı ve sistemin avantajları gibi konularda Kütahya Belediyesi'ne teknik danışmanlık anlamına destek hizmeti veren Wilo, bölgenin kanalizasyon sorununa uzun vadeli bir çözüm sunmuş oldu.

Kötü koku problemine karşı çözümler

Türkiye'nin önde gelen projelerinde çözüm ortağı olmayı sürdüren Wilo, mevcut yapılaşmalardaki dönüşüm süreçlerine de dahil olarak uzun vadeli kazanımlar sunuyor. Kütahya Belediyesi'ne bağlı Alayunt, Ağaçköy ve İkizhöyük'ün bağlı olduğu belediye atık su hatlarında Wilo EmuPORT Islak Montaj Terfi İstasyonu tercih edildi. 5 adet 1400 mm çapında, 1 adet 1600 mm çapında ıslak montaj hazır terfi istasyonunun kullanıldığı proje ile belediyenin mevcut kanalizasyon şebekesinden daha aşağıda kalan bölgedeki kanalizasyon sistemlerine ve bu sebeple bölgede oluşan kötü koku problemlerinin çözümüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Projede, gelen atık su karakteristiğinin aşındırıcılık riski taşımasından dolayı sistem içerisinde kullanılan tüm pompaların iç ve dış hidrolikleri, çarkları ve motor gövdeleri Ceram kaplı olarak tasarlandı.