Kütahya'da kapatılan hemzemin geçit tekrar açıldı

TCDD Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Milletvekili Erenler yaptığı açıklamada; Vatandaşların daha konforlu yaşam alanlarına sahip olması, en kaliteli ve teknolojiyle uyumlu ulaşım hizmetlerinden faydalanması prensibiyle icraatlar üreten AK Partinin her daim milletin talep ve isteklerini ön planda tuttuğunu söyledi.

Milletvekili Erenler,” Alayunt Mahallemizin istasyon çıkışında bulunan hemzemin geçidin, sinyalizasyon projesi kapsamında (kontrolü mümkün olmadığı gerekçesiyle) TCDD tarafından kapatılması ve geçişlerin asfalt çalışması tamamlanmayan yan yoldan yapılması hemşerilerimizi mağdur etmiş, şikâyetlerini haklı olarak bizlere ulaştırmışlardır. İlk günden beri takip ettiğimiz bu sorunu yerinde incelemek ve çözüme kavuşturmak üzere Kütahya'ya davet ettiğimiz TCDD 7. Bölge Müdürümüz Adem Sivri, Demiryolu Bakım, Demiryolu Modernizasyon Müdürlerimiz ve Belediye Meclis Üyemiz Osman Zeybek ile hemzemin geçidin bulunduğu mevkide incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına asfaltlama yapımı tamamlanana kadar kapalı bulunan hemzemin geçidin açık kalması konusunda Bölge Müdürümüz ile mutabık kaldık” dedi.

Ayrıca Alayuntlu vatandaşların tarımsal geçişlerde yaşadığı mağduriyeti gidermek adına menfez geçiş proje çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Erenler,” Menfez yapımı tamamlanana kadar da hemşerilerimizin tarım alanlarına kolay ulaşımı, hayvanlarının meralara güvenli ve rahat geçişi için geçici bekçili bariyerli hemzemin geçit çalışmalarına başlanması kararını aldık. Her daim “halka hizmet hakka hizmettir” diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan odaklı icraatları hayata geçirip Kütahyamız adına en iyisini gerçekleştirmek hedefi ile 18 yıldır çalıştığımız gibi bugün de Alayuntlu hemşerilerimizin bir haftadır rahatsız oldukları sorunun çözümü noktasında yol asfaltlama ve menfez geçit çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.