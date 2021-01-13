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Kütahya'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki bin 500 rakımlı Domaniç-İnegöl yolunda sabaha karşı yağmaya başlayan kar, yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bin 500 rakımlı Domaniç-İnegöl yolunda sabaha karşı yağmaya başlayan kar, yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.


Domaniç'te ilk defa bu kadar geciken kar, bölge halkı arasında sevinçle karşılandı. 2021'in gecikmeli kar yağışını gören doğaseverler kendilerini bölgeye attılar. Kar yağışının devam ettiği dağ yolunda Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de sürekli yolu denetliyor. Gece fırtına da yola devrilen bir ağaç ise kısa sürede Karayolları ekiplerince yoldan çekildi.


Kapalı olan dinlenme tesislerinin yolunu açmaya çalışan İlçe Özel İdare ekipleri kara saplanan bir aracı kurtardı.


Dağdaki hayvanlara yiyecek vermeye, çeşmelerden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise ilk kar selfilerini çektiler.

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