Kütahya'da kar yağışı etkili oldu, trafikte aksamalar yaşandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesini mevsimin ilk karı yağdı. Çavdarhisar- Kütahya Karayolunun 17. kilometresinde etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Kayarak yolu kapatan bir araç, trafiğin aksamasına neden oldu. Araç çekici vasıtasıyla çekilerek yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Bölgede kan kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.