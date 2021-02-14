Kütahya'da kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kütahya'da yarın yüz yüze eğitim başlayacaktı, ancak kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Bu okullarımızda yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.