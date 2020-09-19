Kütahya'da karantinaya Demirciören'de sıkı önlemler alındı

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Merkez İlçe Demirciören köyünde 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri kapsamında 4 tali yol ile köyün ana girişleri bariyerlerle kapatılırken, iki Jandarma Asayiş timi köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Alınan önlemlerin karantinanın bitiş tarihi olan 1 Eylül 2020 tarihi saat 24.00'e kadar titizlikle sürdürüleceği bildirildi.