Kütahya'da karasinekle mücadele

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle larvasit ve karasinek mücadelesi için şehrin her noktasında ilaçlama çalışmalarını başlattı. Ekipler son olarak karasinek varlığının yoğun olduğu ve Akkent Mahallesi ile birlikte o bölgeyi etkileyen İnköy Mahallesi'nde ilaçlama çalışması yaptı.

Şehrin farklı noktalarında ve İnköy Mahallesinde yapılan ilaçlama ile birlikte, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.