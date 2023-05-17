Kütahya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

Konuyla ilgili Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışma ve etkinlikler şu şekildedir; Hafta boyunca “Bi Hareketine Bakar Hayat”,”Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz”,” Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” mottolu el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtımı yapılmış olup, ayrıca bu görsellerin Kütahya Belediyesi'ne ait led ekranda gösterilmesi sağlanmıştır. İlimizde organize edilen Tarım Fuarında stant açılmış ve 423 vatandaşımıza genel trafik kuralları ve güvenli traktör kullanımı ile ilgili olarak videolar eşliğinde trafik bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Kütahya Belediye Hizmet Binası önünde çocuklarımıza yönelik Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkı açılmış, 350 çocuğumuza uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir. İlimizde oynanan Belediye Kütahyaspor - Eskişehirspor futbol müsabakasında futbolcuların “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottolu pankart ile çıkmaları sağlanmıştır. Sera AVM'de deprem bölgesinden gelip ilimizde misafir edilen 50 çocuğumuza yemek ikramı yapılmış, daha sonra tarafımızdan oluşturulan Trafik Eğitim Parkında uygulamalı trafik eğitimi verilmiş ve akabinde de lunaparkta gönüllerince eğlenmeleri sağlanmıştır. Yine aynı gün depremzede çocuklarımız dışında 85 çocuğumuza da trafik eğitim parkında teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir. Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen “Kurala Uyan Engel Tanımaz” isimli engelli ve depremzede çocuklarımıza yönelik olarak düzenlenen proje çerçevesinde 115 çocuğumuza oluşturmuş olduğumuz Trafik Eğitim Parkında uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir. Trafik haftası boyunca okullarda yapmış olduğumuz eğitim çerçevesinde 876'sı trafik eğitim parkında olmak üzere toplam bin 268 çocuğumuza trafik eğitimi verilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitim gören toplam 112 kursiyere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. Trafik haftası boyunca 273 vatandaşımıza çeşitli cadde ve sokaklarda emniyet kemeri ve çocuk koltuğunun önemiyle ilgili eğitim verilmiştir” ifadelerine yer verildi.