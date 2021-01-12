Kütahya'da kasten yaralama şüphelileri yakalandı

Kütahya'da meydana gelen kasten yaralama olayına karışan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Yenidoğan Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde M.E.D.(33) ve S.T.(32) ile İ.A.(39) ve R.A.(35) arasında meydana gelen kasten yaralama olayına karışan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin park halindeki aracın altına attıkları 1 adet bıçak ve 1 adet 7.65 çapında Baretta marka tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.