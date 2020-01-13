Kütahya'da kaybolan 2 kişi sağ bulundu

Kütahya'da, yürüyüş yapmak için yola çıkan 2 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sağ olarak bulundu

Konuyla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “112 Acil Çağrı Merkezinden, Kütahya Merkeze bağlı Yellice Mevkiinde yürüyüş yapmak için yola çıkan 2 vatandaşın kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdahale Ekiplerimiz 3 personel 1 Kurtarma aracıyla olay yerine intikal etmiş, ayrıca Jandarma ekibi ve vatandaşların da katılımı ile arama çalışmalarına başlanmıştır. Arama çalışmaları sonuç vermiş ve kayıp 2 vatandaş kısa zaman sonra sağ olarak bulunmuş, 112 sağlık birimlerine teslim edilmiştir” denildi.