Kütahya'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk boş arazide bulundu

Kütahya'da kaybolan Mehmet Can isimli çocuk, ikamet ettiği evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında boş arazide devriye ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkez TOKİ 627 Konutlarında 4 yaşında Mehmet Can isimli çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri belirtilen adreste ve çevrede araştırma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kayıp çocuk ikamet ettiği evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında boş arazide jandarma devriye ekiplerince bulundu. Küçük Mehmet Can sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından babası İbrahim Can' a teslim edildi.