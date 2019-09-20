İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kütahya’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.

Kütahya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi barajda bulundu.


Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda balık tutan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suda bir ceset gördüklerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin iki gündür haber alınamayan 50 yaşındaki İbrahim Akgün'e ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bir kahvehanede çalıştığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Akgün'ün en son muayene için gittiği hastanede görüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.