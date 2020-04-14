Kütahya'da KÇÖ'ye 705 iş yeri başvuru yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında devreye alınan 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Kütahya'da 705 iş yerinin, 13 bin 93 çalışanı için başvuru yaptığı bildirildi.

Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında istihdamı korumak için devreye alınan 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne, Covid-19 sebebiyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler başvuruda bulunabiliyor.

İş-Kur Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, Covid-19'dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle 'Kısa Çalışma Ödeneği' talep eden işverenler, https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ adresini girerek detaylı bilgilere ulaşabilecekleri ifade etti.