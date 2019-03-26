Kütahya'da ‘Kelimenin Kalbi' isimli resim sergisi

Dr. Remzi Gören, Ahmet Sula'nın Sera AVM'de açılan “Kelimenin Kalbi” adlı resim sergisine katıldı.

Sera AVM'de açılan ve emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'nın eserlerinin yer aldığı sergiyi Vali Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Jandarma İl Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin ziyaret ettiler.

Ziyaret boyunca protokol üyelerine eserlerini nasıl ve hangi tekniklerle yaptığı hakkında bilgi veren Ahmet Sula, daha sonra Vali Toraman'ın adını ve unvanını kaligrafi tekniğiyle yazarak kendisine hediye etti.