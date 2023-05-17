Kütahya'da kemoterapi tedavisi gören hastalara müzik

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu ve ekibi tarafından, hastaların moral motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla planlanan müzik konserinin Mayıs ayı programı gerçekleşti.

Kütahya'nın tanınmış müzisyenlerinden Öncül Günyeli tarafından verilen müzik konserine Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel ile Müdür Yardımcıları katıldı.

Programda Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Kemoterapi Ünitesinde son kür tedavisini alan İlknur Beken'e hastanenin oluşturduğu Kemoterapi Diplomasını takdim ederek, nezdinde tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.