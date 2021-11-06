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Kütahya'da Ketencik tohumu ekimi başladı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce farklı bir ürünü tanıtmak, ürün alma garantili sözleşmeli tarımı teşvik etmek ve nadas alanlarını değerlendirmek amacıyla Ketencik Tohumu ekimine başladığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce farklı bir ürünü tanıtmak, ürün alma garantili sözleşmeli tarımı teşvik etmek ve nadas alanlarını değerlendirmek amacıyla Ketencik Tohumu ekimine başladığı bildirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık,” İlimizde farklı bir ürünü tanıtmak, ürün alma garantili sözleşmeli tarımı teşvik etmek ve nadas alanlarını değerlendirmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma kapsamında Merkez Kırgıllı Mahallemizde yaklaşık bin 150 dönüm alanda Ketencik Tohumu Ekilmesi startını verdik. Allah çiftçi dostlarımızın emeklerini yağlı, ürünlerini bereketli eylesin” dedi.

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