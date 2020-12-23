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Kütahya'da kırağı güzelliği

Kütahya’da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah Radar Mevkii'nde ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü. Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kartpostallık görüntüler İHA muhabiri tarafından işte böyle görüntülendi.

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