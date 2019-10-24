Kütahya'da kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 184 litre

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Türkiye'de tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; Kütahya'da kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atık su miktarı 184 litre olarak açıklandı.

2018 yılında Kütahya'daki toplam 28 belediyenin tamamının kanalizasyon şebekesi ile hizmet verdiğini belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 96,8 olup, Kütahya bu konuda en yüksek orana sahip 24.il durumundadır. 2018 yılında Kütahya'da toplam 28 belediyenin yüzde 28,6'sında (8 tanesi) atık su arıtma tesisi ile hizmet vermiştir. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 83,6 olup Kütahya bu konuda en yüksek orana sahip 21.il durumundadır. 2018 yılında Kütahya'da kanalizasyon şebekesi ile toplanan 28,8 milyon metreküp atık suyun yüzde 85,7'si akarsuya, yüzde 4,0'ı göl veya gölede, yüzde 0,2'si araziye ve yüzde 10,0'ı diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Belediyelerde kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atık su miktarı Türkiye'de 188 litre iken Kütahya'da 184 litredir. Kütahya, en düşük kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atık su miktarında 60.sıradadır” dedi.