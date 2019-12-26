İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da kişi başına 34 bin 57 TL

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) il düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; Kütahya’da Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın 34 bin 57 TL.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) il düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; Kütahya'da Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın 34 bin 57 TL. (7 bin 215 Dolar) olduğunu açıkladı.


Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılaya bakıldığında Kütahya'nın 34 bin 57 TL. (7 bin 215 Dolar) ile Türkiye'de 35., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “ Kütahya 2018 yılında 19 milyar 586 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaşmış olup, toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 0,5 pay almıştır. Kütahya bu değerle en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip 33., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumundadır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.