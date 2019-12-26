Kütahya'da kişi başına 34 bin 57 TL

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) il düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; Kütahya'da Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın 34 bin 57 TL. (7 bin 215 Dolar) olduğunu açıkladı.

Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılaya bakıldığında Kütahya'nın 34 bin 57 TL. (7 bin 215 Dolar) ile Türkiye'de 35., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “ Kütahya 2018 yılında 19 milyar 586 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaşmış olup, toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 0,5 pay almıştır. Kütahya bu değerle en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip 33., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumundadır” dedi.