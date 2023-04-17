Kütahya'da kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Kütahya Belediyesinin organizasyonu ile Gaybiefendi Mahallesi'ne kurulan kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor.

110 esnafın tezgah açtığı pazarın Arife gününün gecesine kadar açık kalacağı belirtildi. Kıyafet pazarı esnafı, bol ürün çeşitleriyle vatandaşlara hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, pazarda her bütçeye uygun ürünleri bulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Akkan, yaptığı açıklamada, "Bayram kıyafet pazarımız açıldı. Vatandaşımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Fiyatlarımız mağazalara göre çok çok uygun. Pazarımızda bol çeşit ve makul fiyatlarla halkımızın hizmetinde. Pazarımız 110 esnafla arife günü gece 03.00'e kadar açık olacaktır. Kütahyalılar kıyafet parazına her yıl yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bu yıl daha fazla ilgiyle karşılaşıyoruz. Emekleri sebebiyle Belediye Başkanı Alim Işık ve Zabıta Müdürü Alparslan Tutar'a teşekkür ederim" diye konuştu.