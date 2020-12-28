Kütahya'da Kızılay'ın ilk Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın oldu

Türk Kızılay Kütahya Şubesinde ilk kez Kadın Kolları Başkanlığı görevine Semra Sarıışık Tozaraydın'ın getirildiği bildirildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürmek için seferber olan ve faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay Kütahya Şubesinde, Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın oldu.

Semra Sarıışık Tozaraydın, babası Nuri Sarıışık'ın Kütahya'da Kızılay kurucularından olduğunu ve annesi Sevim Sarıışık'ın Kızılay hemşiresi olarak Verem Savaş Dispanseri'nde görev yaptığını hatırlatarak, Kadın Kolları Başkanlığı görevine gelmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadığını belirtti.

Kütahya'da ilk kez Kadın Kolları Başkanlığı görevinin yapıldığını ifade eden Talha Tekin de, Semra Sarıışık Tozaraydın'ı tebrik ederek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.