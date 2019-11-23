Kütahya'da kızılkuyruklu kayın tartılı ile mücadele çalışmalarına başlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, son iki yıldır Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünde yayılış gösteren Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılının Domaniç Kayın Ormanlarına zarar vermemesi için mücadele çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Biyolojik yapısı gereği Ekim-Kasım aylarında kışı toprakta geçiren ve pupa dönemine geçen kızılkuyruklu kayın tırtılının yayılış gösterdiği yerlerden işçiler tarafından toplandığını belirten Keskin,” Popülasyon sayısını azaltmak ve aynı zamanda Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Kocayayla deposunda hazırlanan laboratuvar ortamında yırtıcılarının üretimini yapabilmek amacı ile toplama işlemi yapılmaktadır. Mayıs ayında üretimi yapılan yırtıcılar zararlının bulunduğu yerlere salınıp popülasyonun dengelenmesinin sağlanarak, mücadele çalışmasının yapılması planlanıyor” dedi.

Ormanların sağlığının korunmasının en önemli görevlerinden biri olduğuna vurgu yapan Müdür Keskin, zararlı organizmalarla mücadelede doğaya zarar vermeyen yöntemler tercih ettiklerinin altını çizdi ve çalışmalarda emeği geçen tüm personele kolaylıklar diledi.