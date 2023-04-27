Kütahya'da KKYDP projelerinin dönem kontrolleri devam ediyor

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Müdürlüğümüzce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 11. 12. 13 ve 14,1 etapta uygulanan projelerin dönem kontrolleri İl Müdürlüğümüz proje yürütme birimince gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Tavşanlı ilçesi Köprücek köyünde ikamet eden Ömer Karaca'ya ait işletme ziyaretimizde makine-ekipman kontrolünün yanı sıra yatırımcımızın 'Genç Çiftçi projesi' çerçevesinde kurmuş olduğu seraya gidilerek seradaki üretim hakkında teknik bilgi desteği sağlandı” ifadelerine yer verildi.