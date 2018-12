Kütahya'da Komik-İ Şehir Naşit Bey tiyatro gösterimi

Gökhan Eraslan tarafından yazılan, yönetmenliğini Ali Yaylı'nın üstlendiği, Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Deren Özgen, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Naşit Özcan, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Rıdvan Çelebi, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslanın rol aldığı tiyatro oyunu Kütahyalı tiyatro severlerden tam not aldı. Türk Tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosunun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosunun yaşadıkları süreci aktaran gösterim Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezini dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

İki perdelik gösterim sonrası tiyatro sanatçılarını performansından dolayı tebrik ederek, günün anısına hediye takdim eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; “Tüm Kültür Sanat etkinliklerimizde olduğu gibi bu akşamda bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu akşam burada sahne alarak şehrimizde misafirimiz olan değerli tiyatro sanatçılarımıza başarılı performanslarından dolayı sizler ve belediyemiz adına teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

Komik-İ Şehir Naşit Bey yetişkin tiyatro oyununu Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, STK Temsilcileri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.(EFE)