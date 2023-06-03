Kütahya'da kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya Fatih Anadolu Lisesi tarafından il genelinde liseler arasında düzenlenen "Fetih ve Fatih" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Fatih Anadolu Lisesi tarafından, bir devir açıp bir devir kapatan, Osmanlı Devleti'nin en büyük hükümdarlarından olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın öğrenciler tarafından tanınmasını, İstanbul'un Fethi'nin öneminin kavranmasını sağlamak, konu ile ilgili kaynak tarayarak makale tarzında bir kompozisyon yazmasını sağlamak, öğrencileri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak amacıyla il genelinde "Fetih ve Fatih" konulu makale tarzı ödüllü kompozisyon yazma yarışması düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu yarışmaya il genelinden gönderilen yazılar arasından şartnamede belirtilen şartları taşıyan eserler Fatih Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Sümeyye Ezen birinci olurken Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeynep Sude Serer ikinci, Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Uğurlu üçüncü oldu.

Yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Müdürlüğün Maarif Salonu'nda verildi. Öğrencileri tebrik eden Müdür Başyiğit, yarışmanın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.