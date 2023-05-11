Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altı alındı.