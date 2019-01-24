Kütahya'da konut satışları yüzde 4,7 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü konut satış istatistiklerine göre, Kütahya'da 2017 yılında 9 bin 446 olan toplam konut satışının 2018 yılında yüzde 4,7 azalarak 9 bin 6 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da 2017 yılında 2 bin 855 olan ipotekli konut satışın 2018 yılında yüzde 42,9 azalarak bin 630 olarak gerçekleştiğini belirterek, “ Satış ve türevlerini içeren ipotekli satış hariç diğer konut satışlarına bakıldığında, Kütahya'da 2017 yılında 6 bin 591 olan diğer satışlar, 2018 yılında yüzde 11,9 artarak 7 bin 376 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında Kütahya'da satış sonucu el değiştiren konutların yüzde 30,2'sini ipotekli konut satışları oluştururken, 2018 yılında bu oran azalarak yüzde 18,1 olmuştur.2018 yılında Kütahya, ülkemizde en fazla konut satışı yapılan 33. ve en fazla ipotekli konut satışı yapılan 34.il konumundadır. 2018 yılında ülkemizde yapılan toplam konut satışlarının binde 7'si ve ipotekli konut satışlarının binde 6'sı Kütahya'da gerçekleşmiştir. Kütahya ili, 9 bin 6 konut satışı ile Ege Bölgesinde en fazla konut satışı yapılan 7.il konumundadır” dedi.