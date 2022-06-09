İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da köpek saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

Kütahya’da, yol kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Kütahya'da, yol kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.


Kütahya-Eskişehir karayolunda bir vatandaş tarafından gece saatlerinde bulunan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Geyik yavrusu, DKMP ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.


Kızıl geyik yavrusunun bir süre sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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