Kütahya'da korona virüs bilgilendirme toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Ersel Erkmen, Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Hasan İlbek, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Yüksel Altun ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, dünyayı etkileyen virüs konusunda bilgilendirmede bulundular. Ayrıca Türkiye'de de virüsün görülmesi sebebiyle okullarda ve kişisel olarak yapılabilecekler konusunda bilgiler verilerek, her zamankinden daha dikkatli olunması, hijyene önem verilmesi konularına vurgu yapıldı.