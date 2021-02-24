Kütahya'da Korona virüs vaka sayısı artıyor

Kütahya'da bu haftaki Korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 50.91'i pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 15-21 Şubat haftasına ait olan tabloya göre Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 57.74'ün pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu.

Kütahya'da İHA muhabirine konuşan vatandaşların bazıları alınan tedbirleri yeterli görürken, bazıları da tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Bu arada, şehrin işlek caddelerinde oluşturulan polis kontrol noktalarında tedbirlerin artırıldığı gözlendi. Kütahya Valisi Ali Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları uyardı. Çelik, "Kıymetli Kütahyalılar tedbir ve önlemlerimize rağmen Covit-19 vakalarında bir yükseliş trendindeyiz. Tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam etmeliyiz. Hayatımızın normalleşmesi sizin desteğinizle mümkün olacak" ifadelerine yer verdi.