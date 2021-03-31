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Kütahya'da korona virüs vakaları görülen ortaokulda eğitime verildi

Kütahya’da bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Kütahya'da bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.



Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, İl Merkezi Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Covid-19 vakaları nedeniyle okulun 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

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