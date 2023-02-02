Kütahya'da 'Köy odası' alev alev yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çoban köyünde, 'Köy odası' alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 'Köy odası'nda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzere, Tavşanlı Belediyesi tarafından köyü itfaiye araçları gönderildi.Yangın kısa sürede tek katlı binanın tamamını sardı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkıp sebebiyle alakalı çalışma başlattı.