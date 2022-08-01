Kütahya'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde hayvan kontrolleri gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde ilimiz merkez ilçesi Sırören köyünde hayvan kontrollerimiz gerçekleştirildi. İlimizde 69 yetiştiricimiz elindeki mevcut bin 820 baş hayvan sayısını, 5 bin 114 adet proje kaynaklı hayvan alarak toplam hayvan sayısını 6 bin 934 adet yapmıştır” denildi.