Kütahya'da kreş ve gündüz bakım evi öğrencilerine eğitim

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından düzenlenen "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimleri çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İlk Akademi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerine Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından eğitim verildi. Eğitimde hijyenin önemi, temizlik ve el yıkama, gıdaları saklama kuralları, gıda zehirlenmeleri, gıda israfının neden önlenmesi gerektiği konuları anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere İl Müdürlüğünün hediyeleri dağıtıldı. Öğrenciler eğitim sonrası öğle yemeğinde tabaklarında hiç yemek bırakmayarak, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” mesajı verdiler.